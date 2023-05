Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wandern und genießen – das stand am Aktionstag „Kulinarisches Heßheim“ im Mittelpunkt. Dazu eingeladen hatten am Samstag örtliche Vereine und Gastwirte. Den ganzen Nachmittag und Abend über herrschte an den 14 Ständen reger Betrieb. Selbst dunkle Wolken und ein kräftiger Schauer hielten die Genussfreudigen nicht ab.

15. Akteur beim „Kulinarischen Heßheim“ war sicher Jutta Willmann von der Stadtbäckerei. Als Mitglied im Geflügelzuchtverein lieferte sie Fingerfood