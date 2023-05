Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während in den Kreisbädern in Mutterstadt, Schifferstadt und Maxdorf schon seit Anfang Juli wieder geschwommen werden darf, blieben die Türen des Kreisbads in Heiligenstein geschlossen. Jetzt hat die Kreisverwaltung einen Termin für die Öffnung genannt. Und Römerberger Saunafreunde sind sogar im Vorteil gegenüber anderen Kreisbürgern.

Nachdem alle Bäder wegen der Corona-Pandemie Mitte März geschlossen werden mussten, hieß es Anfang Juli von der Kreisverwaltung: Die Bäder in Mutterstadt, Maxdorf-Lambsheim