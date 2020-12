Auch wenn das Jugendhaus Waldsee derzeit Corona-bedingt geschlossen ist, soll es den Kindern und Jugendlichen im Ort nicht langweilig werden. Jugendbetreuerin Petra Fischer hat deshalb die „Jugendhaus-Challenge“ organisiert und ruft dazu auf, zum Thema „Jugendhaus Waldsee“ kreativ zu werden.Teilnehmer können beispielsweise etwas dazu malen, basteln, fotografieren oder sprayen. Auch eine Geschichte zum Thema zu schreiben, ein Lied aufzunehmen oder ein Video zu drehen ist möglich. Einzeleinsendungen sind ebenso willkommen wie Gruppenarbeiten. Teilnehmen können alle zwischen acht und 18 Jahren. Alle Einsendungen werden im Jugendhaus als Dauerausstellung präsentiert und auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Jugendhauses veröffentlicht. Die besten drei Beiträge werden von einer Jury ausgewählt und erhalten Preise.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember. Beiträge können entweder in den Jugendhaus-Briefkasten geworfen, nach telefonischer Terminvereinbarung (01577 6375367) kontaktlos im Jugendhaus abgegeben oder per E-Mail an jugendhaus@waldsee.de geschickt werden. Name, Adresse und Telefonnummer sollen angegeben werden.zin