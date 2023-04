Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für Barbara Vogel gibt es kaum etwas Erholsameres, als im Wald zu sein. Ihre Begeisterung teilt die Waldpädagogin mit Kinder und Familien, wie in den nächsten Tagen in Mutterstadt. Im Gespräch mit Christine Kraus beschreibt sie die große Heilkraft des Waldes.

Frau Vogel, kaum scheint die Corona-Pandemie ein wenig an Schrecken verloren zu haben, erleben wir mit Ukraine-Krieg die nächste Bedrohung. Viele Erwachsene sind längst am Limit. Aber was macht das mit Kindern?

Ich