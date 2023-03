Drei junge Musiker aus der Region zeigen am Sonntag, 12. März, um 11 Uhr bei einer Matinee des Schifferstadter Lions Clubs im Alten Rathaus ihr Können. Jonas Hoffmann und Elise Dettlinger als Klarinettenduo und Teresa Thien-An Ho am Klavier werden laut Veranstalter Stücke von Frédéric Chopin, Carl Philipp Emanuel Bach und weiteren Komponisten spielen. Alle drei waren in den vergangenen Jahren bei „Jugend musiziert“ auf Landes- und Bundesebene erfolgreich. Hoffmann und Dettlinger spielen auch im Jugendsinfonieorchester Mannheim, Ho trat im vergangenen Jahr mit dem Kurpfälzischen Kammerorchester auf.

Karten werden am Tag des Konzerts ab 10 Uhr am Einlass verkauft. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro; Schüler, Auszubildende und Studierende zahlen 7 Euro. Mit dem Erlös werden laut dem Lions Club an an soziale und kulturelle Projekte in Schifferstadt und Umgebung unterstützt.