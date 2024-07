Fragen und Antworten: Mit einem auf sie zugeschnittenen Konzept will die Gemeinde Bobenheim-Roxheim in den nächsten Jahren mehr für den Klimaschutz tun. Der dafür zuständige Mitarbeiter der Verwaltung, Yann Pfeifer, hat Ratsmitgliedern und Bürgern kürzlich erläutert, wo die Kommune momentan steht und was sie noch tun könnte und sollte.

Was ist überhaupt ein Integriertes Klimaschutzkonzept für Kommunen?

So ein Papier ist eine Art Fahrplan für künftige Klimaschutzanstrengungen einer Gemeinde