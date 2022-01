Bei einem Verkehrsunfall zwischen Dudenhofen und Harthausen ist am Samstagvormittag ein 68-jähriger Autofahrer gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 10.30 Uhr auf der L537 unterwegs, als er kurz vor der Ortseinfahrt Harthausen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es keine weiteren Unfallbeteiligten. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 20.000 Euro. Zur Sachverhaltsklärung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.