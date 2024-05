Vollständig ausgebrannt ist ein Motorroller, der am späten Mittwochabend gegen 22.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache im Heideweg in Brand geriet. Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der Roller war bereits am Pfingstmontag als gestohlen gemeldet worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, die Polizeiwache Maxdorf (06237 934-1100) oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.