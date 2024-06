Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, einen Zigarettenautomaten in der Landauer Raimund-Huber-Straße aufzuhebeln. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.