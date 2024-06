Ein Fahrzeug der Marke Mercedes geriet am Samstagvormittag in der Münchener Straße in Germersheim in Brand. Bei Eintreffen der Streife war der Pkw bereits gelöscht. Der Motorraum war ausgebrannt. Den Angaben des 33-jährigen Fahrers zufolge habe er beim Fahren eine plötzliche Rauchentwicklung aus dem Motorraum wahrgenommen. Zuvor hatte er aufgrund einer leuchtenden Warnleuchte eine Kfz-Werkstatt aufgesucht. Durch den Brand entstand an dem Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Die Brandursache ist noch ungeklärt