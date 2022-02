Die Kita „Kleine Wolke“ in Dannstadt-Schauernheim ist wegen Corona geschlossen worden. Zwei Umstände kamen zusammen und haben zu diesem Schritt geführt. Die Wiedereröffnung ist aber in Sicht.

Am Ende waren noch drei Erzieher der Dannstadt-Schauernheimer Kita Kleine Wolke übrig, die sich nicht in Isolation begeben mussten – und sechs Kinder. Also zog die Kita-Leitung in Abstimmung mit der Verwaltung die Reißleine und beschloss: Die Kita wird zum 2. Februar vorübergehend geschlossen. Dabei sollten die neuen Corona-Regeln die seit Ende Januar in Rheinland-Pfalz gelten, gerade verhindern, dass Kindertagesstätten geschlossen werden müssen. Das Problem: Durch die Möglichkeit des Freitestens hätte es möglich sein können, dass am Folgetag wieder 40 bis 50 Kinder in die Kita kommen – es aber weiterhin nur drei Erzieher sind.

„Es sind zwei Themen zusammengekommen“, heißt es von der Verwaltung, „sodass wir entschieden haben, lieber rechtzeitig zu schließen, als die Kinder am Morgen wegschicken zu müssen.“ Die Eltern seien informiert worden, auch eine Notbetreuung ist aktuell nicht möglich. 65 Kinder besuchen die Kita Kleine Wolke, nach aktuellen Stand gibt es sechs positive und zwei Verdachtsfälle. 12 Kinder zeigen Symptome, der Schnelltest war negativ, damit folgt kein PCR-Test mehr. Von den acht Erziehern sind zwei positiv , einmal steht das Testergebnis noch aus. Zwei Erzieher fallen mit anderen Erkrankungen aus.

Nach derzeitigem Plan soll die Kita am Dienstag, 8. Februar, wieder öffnen. „Wir hoffen es, aber die Situation ist dynamisch“, heißt es aus dem Rathaus. „Mit drei Erziehern ist aber einfach keine Aufsicht möglich.“