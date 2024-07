Der Kita-Masterplan für die Gemeinde Bobenheim-Roxheim ist noch immer nicht unter Dach und Fach. Aber wenigstens ist jetzt klar, dass eine Variante, auf die sich der Gemeinderat im März festgelegt hatte, um 3,2 Millionen Euro günstiger kommt, als eine, die sechs Monate später ins Spiel gebracht wurde.

Wie Bürgermeister Michael Müller (SPD) anlässlich der jüngsten Gemeinderatssitzung berichtet, wird nun dieser Plan verfolgt: Neubau einer Kita auf der Rathauswiese, Abriss der Kita Breslauer Straße und Verkauf des Geländes sowie Sanierung der beiden katholischen Kindertagesstätten. Wobei laut Müller noch nicht entschieden wurde, wie viele Gruppen die Rathauskita haben wird und wer sie betreibt, die Gemeinde oder die katholische Kirchengemeinde. Die Zurückstellung dieser Frage sei in der Ratssitzung ein Kompromiss gewesen, nachdem das Thema mehr als eineinhalb Stunden lang diskutiert worden sei und Mitglieder der Grünen-Fraktion sogar die Vertagung samt Weiterleitung an den neuen Gemeinderat gefordert hätten. Dann hätte man erst im September eine Festlegung treffen können. Im Zusammenhang mit der genannten Variante hat der Rat laut Müller der Bitte der protestantischen Kirchengemeinde entsprochen, den Abriss ihrer Kita Regenbogen in die Wege leiten zu dürfen, damit sie in Fünf-Gruppen-Größe neu gebaut werden kann. Das ist nach der Berechnung des vom Pfarramt beauftragten Architekturbüros wirtschaftlicher als eine Sanierung.