Die kommunale Kita „Kleine Wolke“ im Ortsteil Dannstadt öffnet erst am Mittwoch, 9. Februar, wieder. Darauf weist die Gemeindeverwaltung hin. In dem Artikel „Kita wegen Corona geschlossen“ hatten wir berichtet, die Einrichtung bleibe bis Dienstag zu. Das entscheidende Wort „einschließlich“ war im Austausch mit der Kommune untergegangen. Korrekt ist: Die Kita bleibt bis einschließlich Dienstag geschlossen und nimmt den Betrieb am Mittwoch wieder auf.