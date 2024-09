Seit dem Sommer 2023 gibt es am Nachtweideweiher einen neuen Pächter für den Kiosk. Der Ort ist seitdem nicht mehr wiederzuerkennen. Für die Gemeinde ist es ein Glücksfall, auch weil der Pächter sich über den normalen Kioskbetrieb hinaus engagiert.

Die Bäume am Ufer des Nachtweideweihers wiegen hin und her. Ein kräftiger Herbstwind schüttelt ihre Kronen durch. Doch an einem der letzten