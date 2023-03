Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eltern müssen ihr Kind zu Grabe tragen. Kinder verlieren ein Elternteil. Das gehört zum Schlimmsten, was ein Mensch erleben kann. Um die Hinterbliebenen kümmern sich in vielen Fällen die Trauer- und Familienbegleiter des Kinderhospizes Sterntaler in Dudenhofen. Die Arbeit mit den Angehörigen beginnt dabei oft schon lange, bevor diese tatsächlich Abschied von einem Familienmitglied nehmen.

Ein Mädchen bemalt einen Sarg mit bunten Farben und hinterlässt mit Fingerfarben ihre Handabdrücke auf einem Kissen, auf dem später der Kopf des Verstorbenen ruhen wird.