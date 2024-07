Mit Kamishibai und Kino, Farbzauber, Yoga, Musicalwerkstatt: Das Kinderferienprogramm der Ortsgemeinde Heßheim, das vom 6. bis 23. August an jeweils drei Nachmittagen pro Woche in der Gemeindebücherei stattfindet, setzt auf Kreativität, Spaß und Unterhaltung.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr – im Nu waren 124 Kinder angemeldet – gibt es auch in diesen Sommerferien Angebote zum Mitmachen. Unter dem Titel „Farb(en) Zauber(n)“ bietet die Naturpädagogin Margarete Durand am 6. und 21. August (jeweils 15 bis 17 Uhr) ein Malabenteuer mit Pflanzen, Farben und Stoff. So kündigt es die Ortsgemeinde an. Am Mittwoch, 7. und 14. August, jeweils 16.30 bis 18 Uhr, verwandelt sich die Bücherei in ein Yoga-Studio: Kinder-Yoga-Therapeutin Doris Preuninger stellt neue Übungen vor. Sie zeigt, wie Kerze, Baum und Sonnengruß Kindern beim Entspannen und den Herausforderungen des nächsten Schuljahres helfen können.

Zwei Kinonachmittage mit den Filmen „Alles steht Kopf“ und „Wish“ für junge Zuschauer ab sieben Jahren stehen am 16. und 23. August (jeweils 15 bis 17 Uhr) auf dem Programm. Einen Nachmittag mit Regina Fetz und ihrem Kamishibai (japanisches Papiertheater) gibt es am Dienstag, 13. August, 15 bis 17 Uhr. Im Mittelpunkt steht zuerst das lustige Märchen „Prinzessin Anna oder wie man einen Helden findet“, dann wird das Erlebte in einer Bastel- und Malaktion kreativ verarbeitet.

Musical-Werkstatt feiert Premiere

Premiere feiert die Musical-Werkstatt mit der Oggersheimer Ballettlehrerin Pia Scheiring. Dabei steht „Fabi der Leuchtvogel“ am Freitag, 9., und Dienstag, 20. August, ab 15 Uhr im Mittelpunkt. Er ist Hauptfigur des Musicals „Fabi und Mo“, einer Großproduktion mit 50 Akteuren und professionellen Musical-Darstellern, die am Sonntag, 29. September, in Heßheim gastiert. Pia Scheiring, Tanzpädagogin und Kinderbuchautorin, hat das Tanzmärchen und die Songs selbst geschrieben und in Eigenregie produziert. Es hatte 2022 im Capitol Mannheim Premiere und tourt zurzeit in einer aktualisierten Fassung durch die Region.

Alle Angebote des Kinderferienprogramms finden in der Gemeindebücherei, Hauptstraße 38, statt und sind kostenlos. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung unter bibliothek@oghessheim.de oder Telefon 06233 378410 gebeten.