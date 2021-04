Weil ihr ein Auto zu nahe kam, ist eine Zehnjährige am Donnerstag gegen 8.10 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Kantstraße auf den Gehweg ausgewichen. Dort stürzte sie und verletzte sich laut Polizei leicht. Da der Wagen weiterfuhr, wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.