Zum Ende der Waldseer Kerwe hat die Polizei es gleich in zwei Fällen mit Besuchern des Dorffestes zu tun gehabt, die anscheinend noch einmal zu tief ins Glas geschaut hatten. In einem Fall stieß eine Streife am späten Montagabend auf einen offensichtlich alkoholisierten Fahrradfahrer, der mit seinem Drahtesel ziemlich unsicher und in Schlangenlinien unterwegs war. Als die Polizisten den Mann kontrollierten, gab der Mann direkt zu, Alkohol getrunken zu haben, und stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Da dieser einen Wert von 2,18 Promille – maximal auf dem Rad erlaubt sind 1,6 Promille – zutage brachte, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Sein Rad musste er abschließen und abstellen. Außerdem musste der Mann die Polizisten zur Wache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm droht jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eine entsprechende Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde.

Glimpflicher davongekommen sind zwei betrunkene Personen, ein Mann und eine Frau, auf die die Polizei zur selben Zeit aufmerksam wurde. Das Duo schob seine Fahrräder auf dem Gehweg. Die Frau war dabei laut Polizei so stark alkoholisiert, dass Sie sich kaum noch auf den Beinen halte, konnte und durch Ihren ebenfalls leicht angetrunkenen Begleiter gestützt werden musste. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte das Duo ab. Weil die Ausfallerscheinungen der Frau extrem ausgeprägt waren, untersagten die Polizisten den beiden das Weiterschieben der Räder. Diese musste das Duo im nahe gelegenen Schrebergarten des Mannes abstellen und mit Schlössern abschließen. Damit die Betrunkenen nicht doch in die Versuchung kommen konnten, mit ihren Drahteseln weiterzufahren, stellten die Polizisten die Schlüssel sicher. Letztere konnten sich die beiden bei derPolizei abholen – natürlich erst, nachdem sie wieder nüchtern waren.