Von Freitag, 4., bis Montag, 7. Oktober, feiert Dannstadt rund um das Zentrum Alte Schule seine traditionelle Kerwe, die vom Gustelstand-Verein in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen veranstaltet wird.

Los geht es am Freitag, 18 Uhr, mit der Eröffnungsfeier, die vom Musikverein Harmonie begleitet wird. Von 17 bis 1 Uhr ist, wie an allen Kerwe-Tagen, die Kerwebar der SPD im Zentrum Alte Schule geöffnet. Ab 19.30 Uhr gibt es Musik von Fine RIP. Am Samstag starten um 14 Uhr ein Skat- sowie ein Dart-Turnier, für die man sich per QR-Code anmelden kann. Um 15 Uhr präsentiert die Turnvereinigung Dannstadt Tanz und Spaß, ab 19 Uhr gibt es Musik mit Revoc. Der Kultur- und Heimatkreis lädt am Samstag und Sonntag, jeweils 14 bis 18 Uhr, zum Kulturcafé in seine Vereinsräume im Zentrum Alte Schule ein. In einer Sonderausstellung werden Bilder und Exponate zu „Das Gold der deutschen Kaiser“ gezeigt, wozu es am Samstag um 14.30 Uhr eine kurze Einführung geben wird.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Zeitgleich beginnt eine Traktor- und Oldtimer-Ausstellung. Um 13 Uhr können sich Kinder schminken lassen und der Förderverein der Regenbogenkinder startet mit einem Gewinnspiel. Um 15 Uhr ist Fußballdarts angesagt und um 19 Uhr Live-Musik mit den Docs. Am Montag gibt es ab 14.30 Uhr einen Seniorennachmittag im Zentrum Alte Schule mit geselligem Programm, Livemusik und Mundart. Ab 15.30 Uhr öffnen die Stände mit Speis und Trank und um 16 Uhr startet ein Bobby Car Race, für das man sich ebenfalls per QR Code anmelden kann. Zum Ausklang spielt ab 19.30 Uhr die Band Born.