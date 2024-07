Das hintere Kennzeichen eines Pkw ist am Freitag gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des SV Schauernheim (Im Spieß) gestohlen worden, das teilt die Polizei mit. Die Beamten suchen nun Zeugen, die können sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.