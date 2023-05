Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Monate hat ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft gesessen, weil er ein Luxusauto gestohlen haben soll. Bei der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht wird jedoch nur jemand anderes verurteilt. Denn es gilt: „Im Zweifel für den Angeklagten.“ Entschädigung bekommt der Mann aber trotzdem nicht.

Eine Nacht Ende Juni 2018 in Dannstadt-Schauernheim. Die Polizei ertappt einen heute 26-Jährigen mit Wohnsitz in Litauen gemeinsam mit einem Landsmann in einem Auto. Beide werden festgenommen,