Neuen Lesestoff für alle Altersgruppen stellt am Sonntag die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) der Pfarrei Hl. Petrus in Bobenheim-Roxheim vor. Außer dieser Medienausstellung veranstaltet sie auch Vorleseaktionen für Kinder.

Rechtzeitig vor der Adventszeit präsentiert die kleine Bücherei anlässlich des Familientags der Petrus-Pfarrei im Pfarrheim St. Antonius neu erschienene Bücher. Die Auswahl stammt von der Borro Medien GmbH, einem Dienstleister für KÖB, mit Sitz in Bonn. Sie bezeichnet sich als werteorientiert. „Werte wie Respekt, Toleranz, Zivilcourage und Integrität sind uns wichtig“, heißt es auf der Internetseite des Unternehmens. „Bei uns findet man Titelempfehlungen für den interreligiösen Dialog genauso wie eine Auswahl zu Themen wie Nachhaltigkeit und Kinderliteratur-Empfehlungen für die Helden von morgen.“

Die in der Bobenheim-Roxheimer Ausstellung gezeigten Titel können direkt vor Ort bestellt werden. Für eine Beratung stehen die Büchereimitarbeiter zur Verfügung. Der Erlös der Buchkäufe kommt laut Pfarramt der KÖB zugute, die davon im kommenden Jahr neue Bücher und andere Medien zur Ausleihe anschaffen kann. Wer Bücher für sich oder als Geschenk für andere über die Bücherei erwerbe statt im Buchhandel, so die Pfarrei, unterstütze somit direkt die Büchereiarbeit in der Kirchengemeinde. Auch Online-Bestellungen über www.borromedien.de, würden berücksichtigt, wenn der Ortsname Bobenheim-Roxheim oder der Code 240018 angegeben werde.

Am Mittwoch, 6. November, beginnt im Pfarrheim mit „St. Martin feiern mit Emma und Paul“ eine Veranstaltungsreihe für Kleinkinder ab zwei Jahren. Dann wird eine Geschichte vorgelesen oder nacherzählt, und es wird passend dazu gemalt oder gebastelt. Die weiteren Termine: 4. Dezember, „Nikolaus feiern mit Emma und Paul“, 15. Januar , „Den Winter erleben mit Emma und Paul“, 12. Februar „Fasching feiern mit Emma und Paul“. Die Vorlesenachmittage beginnen um 16.30 Uhr, Anmeldung unter Telefon 06239 8744 oder 99100 oder per E-Mail an koeb.roxheim@bistum-speyer.de.

Am bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 15. November, werden in den Kindertagesstätten der Pfarrei 14 Frauen und Männer als Vorlesepaten aktiv. Zwischen 8.30 und 10.30 Uhr lesen sie den Kindern Geschichten aus Bilderbüchern vor.

Termin

Medienausstellung der Katholische Öffentliche Bücherei am Sonntag, 10. November, 11 bis 16 Uhr, im Pfarrheim St. Antonius, Roxheimer Straße 4a. Die Bücherei hat mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 12.30 Uhr geöffnet.