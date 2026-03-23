Ein Motorradfahrer aus Dannstadt-Schauernheim hat sich am Montagmorgen bei einem Unfall auf der K22 zwischen Böhl-Iggelheim und Dannstadt-Schauernheim verletzt. Laut Polizei stürzte der 16-Jährige gegen 5.50 Uhr vermutlich, weil ein Hase die Straße querte. Der junge Mann zog sich Verletzungen am Bein zu und wurde in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht. Während der Unfallaufnahme war der betroffene Straßenabschnitt komplett gesperrt, die Sperrung wurde inzwischen aufgehoben. Zeugen sollen sich unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei Schifferstadt melden.