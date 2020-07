Für viel Aufruhr hat ein 19-Jähriger am Donnerstagmorgen an den Bahnhöfen in Limburgerhof und Mannheim und auf der Bahnfahrt dazwischen gesorgt. Wie die Bundespolizei mitteilt, kam es am Bahnhof Limburgerhof zunächst zu Handgreiflichkeiten zwischen dem jungen Deutschen und einem Unbekannten. Ein uniformierter Bundespolizist, der sich auf dem Weg in den Dienst befand, trennte die Kontrahenten und wurde daraufhin selbst von beiden Personen bedroht. Der 19-Jährige stieg in die S 1 Richtung Mannheim, der Beamte folgte ihm. Der Rivale schlug von außen gegen die verschlossene Zugtür und beleidigte den Bundespolizisten. In der Bahn widersetzte sich der offenbar alkoholisierte junge Mann zunächst der Kontrolle und versuchte beim Halt in Ludwigshafen vergebens zu fliehen. Als der Bundespolizist ihn nach Dokumenten durchsuchte, beschuldigte der 19-Jährige ihn lauthals des Diebstahls. Weiterhin ließ er sich zu Boden fallen und schrie, dass er geschlagen worden sei. Eigentlich hätte er gehen können, als seine Identität feststand. Jetzt bestand er jedoch laut Polizei darauf, in der Bahn zu bleiben und bemühte sich um Unterstützung durch andere Reisenden. Bei der Ankunft am Mannheimer Hauptbahnhof bestand er zudem darauf, auf die Wache gebracht zu werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Ihn erwartet nun laut Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Vortäuschens einer Straftat.