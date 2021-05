Die pandemiebedingte Nutzungspause wäre eine gute Gelegenheit, dem Jugendraum beim Spielplatz „Am Mühlenplätzel“ im Ortsteil Schauernheim eine Frischzellenkur zu verpassen. Das finden FDP, Grüne und SPD im Dannstadt-Schauernheimer Verbandsgemeinderat.

Deshalb beantragten sie in diesem Gremium auch die entsprechenden Reparaturen an dem in die Jahre gekommenen ehemaligen Brunnenhäuschen, etwa des gebrochenen Vordachs und undichter Stellen. „Denn wir befürworten die weitere Nutzung mit dem bisherigen Konzept der Selbstverwaltung durch die Jugendlichen“, erklärte Uwe Schölles (SPD) im Hinblick auf die Öffnung, sobald die Corona-Lage es zulässt. Dagegen hatten auch die CDU-Vertreter nichts einzuwenden, entscheiden konnte der Verbandsgemeinderat in der Sache aber trotzdem nichts.

Ortsgemeinde für Gebäude zuständig

Die Verbandsgemeinde ist nämlich nur für die Jugendpflege zuständig, betreut also die jeweilige Gruppe, die den Raum nutzt. Das seien vor dem Ausbruch der Pandemie zehn bis zwölf junge Leute gewesen, berichtete Jugendpflegerin Pia Thome-Schulz. Für den Unterhalt ist als Eigentümerin des Gebäudes jedoch die Ortsgemeinde zuständig, weshalb der Ortsgemeinderat über den Antrag entscheiden muss. „Die Sanierung wäre mir wichtig“, bekräftigte Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU). Thome-Schulz erinnerte an die Anfänge vor etwa 15 Jahren, als der Raum mit viel Eigenarbeit Jugendlicher und gefördert von örtlichen Firmen hergerichtet und wegen der großen Nachfrage später sogar erweitert wurde.