Die Polizei hat am Mittwochabend in der Schillerstraße in Dudenhofen einen 15-jährigen Motorroller-Fahrer erwischt, der keine erforderliche Fahrerlaubnis für das bis zu 45 Kilometer pro Stunde schnelle Fahrzeug hat. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem informierte die Polizei den Vater des Jugendlichen, der veranlasste, dass sein Sohn und die Fahrzeugschlüssel abgeholt wurden.