Das Personal der beiden Grundschulen und sieben Kindertagesstätten in Bobenheim-Roxheim wird jetzt wöchentlich auf etwaige Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 getestet.

Nach Angaben von Mike Lemke von der Gemeindeverwaltung hat es in einigen Kindertagesstätten bereits anlasslose Corona-Schnelltests gegeben, die das Bistum Speyer initiiert habe. Weil sich nun aber Meldungen von Infektionen in Kindergärten aus dem Umland zu häufen begännen, habe er den Anstoß gegeben, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den kommunalen und kirchlichen Kitas sowie in Pestalozzi- und Rheinschule wöchentlich testen zu lassen, berichtet Lemke.

Kooperationspartner für die Testungen ist ihm zufolge das Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar in Ludwigshafen, das an einem festgelegten Vormittag in den neun Einrichtungen mehr als 100 Tests mittels Rachenabstrich durchführen könne. Der verwendete Schnelltest sei vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und zeige nach 15 Minuten das Ergebnis an. Der Test könne sogar die britische und die südafrikanische Virusmutation aufspüren, gibt Lemke Informationen des Betriebsarztzentrums wieder.

Bisher nur negative Testergebnisse

Am Montagmittag zog Lemke, der in Bobenheim-Roxheim Leiter der Schul- und Kitaverwaltung ist, eine vorläufige Bilanz nach den vergangenen beiden Wochen, in denen es nur negative Testergebnisse gegeben habe. Dies sei von Teilen der Belegschaft, die Kontakt zu Personen in von Covid-19 betroffenen Frankenthaler Einrichtungen hätten, mit Erleichterung aufgenommen worden. Je nach Entwicklung der Fallzahlen und den Möglichkeiten des Betriebsarztzentrums kann sich Mike Lemke die Tests auch zweimal in der Woche vorstellen.

Die Kosten des Angebots für Kita- und Schulpersonal trägt laut Lemke das Land Rheinland-Pfalz. Sie sollen je nach aktueller Lage und Fallzahlen auch dann erfolgen, wenn ab Freitag das allgemeine Testzentrum im Kurpfalztreff in Betrieb ist. Die in den neun Einrichtungen betreuten Kinder werden in die vorsorglichen Tests nicht einbezogen, sagt der Gemeindemitarbeiter. Dafür reichten die Kapazitäten noch nicht aus. Die Ausweitung des Angebots für die Kinder in Kindertageseinrichtungen schließt Lemke aber nicht aus.