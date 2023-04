Eine Leichtverletzte und einen Sachschaden, den die Polizei auf 25.000 Euro schätzt, das ist die Bilanz eines Unfalls, der auf der Bundesstraße 9 am Freitag nach 17.20 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt hat. In Fahrtrichtung Speyer kollidierte kurz nach der Anschlussstelle Waldsee ein Jeep Wrangler mit einem Toyota, als die 27-jährige Fahrerin des Jeep von der linken Spur auf die rechte wechseln wollte. Dort befand sich aber der Wagen einer 29-Jährigen offenbar im toten Winkel. Die 27-Jährige erschrak dadurch und zog ruckartig wieder nach links, kollidierte dort mit der Mittelschutzplanke, woraufhin sich ihr Wagen überschlug und in Seitenlage auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Die 27-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Die B9 musste zur Versorgung der Personen kurzzeitig voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Auslaufende Betriebsstoffe entfernte die Straßenmeisterei Speyer. Neben der Autobahnpolizei Ruchheim waren auch die Feuerwehr Schifferstadt mit zwei Fahrzeugen und ein Rettungswagen im Einsatz.