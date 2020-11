Die protestantische Kindertagesstätte Löwenzahn in Bobenheim-Roxheim gehört seit vergangener Woche zu den Kitas in Rheinland-Pfalz, die in Sachen gesunde Ernährung „gecoacht“, also beraten und begleitet werden. Was das Projekt der Landesregierung für die Einrichtung bedeutet, haben wir deren Leiterin, die Erzieherin Carina Haag (32), gefragt.

Frau Haag, die Kita Löwenzahn ist 2018/19 neu gebaut worden und hat eine tolle Küche bekommen. Seitdem wird dort frisch gekocht. Warum haben Sie und Ihr Team sich trotzdem für das Kita-Coaching des Ernährungsministeriums beworben?

Weil es perfekt zu unserem Ziel passt, im pädagogischen Konzept unserer Kita gesunde Ernährung fest zu verankern. Wir beobachten, dass nicht alle Kinder zu Hause frisch gekochtes Essen bekommen. In der Kita sollen sie deshalb die Lebensmittel in ihrer Urform kennenlernen und erleben, was man daraus zubereiten kann.

Was bekommt die Kita, wenn sie beim Ernährungscoaching mitmacht?

Wir werden auf dem Weg zum Konzept der vollwertigen Verpflegung, auf den wir uns schon allein gemacht haben, von einer Beraterin vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum begleitet. Als nächstes wird dieser Coach sich anschauen, was bei uns schon alles passiert, und dann mit uns speziell für unsere Einrichtung Ziele festlegen. Und zwar mit dem gesamten Team, also den 14 pädagogischen Fachkräften und den drei Küchenkräften, die bei uns in Teilzeit arbeiten. Das alles geschieht auch vor dem Hintergrund, dass im kommenden Sommer das neue Kita-Gesetz in Kraft tritt, das unter anderem vorsieht, dass jedes Kind Anspruch auf ein Mittagessen in der Kita hat. Wir müssen überlegen, wie wir das dann für bis zu 80 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren so umsetzen, dass wir unsere Ansprüche an die Qualität des Essens beibehalten können. Die baulichen Voraussetzungen sind bei uns auf jeden Fall schon mal gut. Wir haben außer der Frischkostküche mit Self-Cooking-Center und Spezialgeräten auch eine schöne Mensa mit Kinderküche.

Das Ernährungsministerium sagt, dass 15 Prozent der Kinder in Rheinland-Pfalz übergewichtig seien. Wie kann man die Ihrer Ansicht nach am besten an gesunde Nahrungsmittel gewöhnen?

Das A und O ist, Vorbild zu sein. Deshalb essen die pädagogischen Fachkräfte mit. Ich habe beobachtet, dass Kinder, die ein Essen oder Lebensmittel heute nicht mögen, beim nächsten Mal doch zugreifen, weil sie sehen, dass es anderen sehr wohl schmeckt. Außerdem ist es gut, wenn Kinder lernen, woraus ihr Essen eigentlich besteht. Wenn sie sich zum Beispiel das Gemüse anschauen, bevor es in der Küche verarbeitet wird und es dann mittags als Gemüsetaler und Kartoffelecken auf den Tisch kommt.