Sein ganzes Leben hat Erich Bettag der Erforschung und dem Schutz der Natur gewidmet. Nun ist der Dudenhofener Insektenforscher im Alter von 88 Jahren gestorben. Er hinterlässt Kinder und Enkelkinder – und auch ein umfangreiches Werk an Veröffentlichungen, eine große Sammlung von Insekten-Präparaten sowie ein „Museales Naturzentrum“ in der Dudenhofener Realschule plus.

