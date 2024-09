„Industriekultur: Das Großkraftwerk in der Blauen Stunde“ nennt sich ein Kurs der Volkshochschule Waldsee am Freitag, 20. September, um 18 Uhr, in der Altriper Maxschule. Thema ist laut Veranstalter die Fotografie in der Blauen Stunde und bei wenig Licht. Der Industriekomplex des Großkraftwerks Mannheim wirke zu dieser Zeit besonders reizvoll. Im Kurs geht es um die technischen Voraussetzungen, die Ausrüstung und die Suche nach interessanten Perspektiven. Die Kursgebühr beträgt 22 Euro. Informationen und Anmeldung bei der VHS Waldsee, Telefon 06236 4182-103 oder unter www.vhs-rpk.de.rhp