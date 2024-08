Unbekannte sind am Samstag in eine Wohnung in Bobenheim-Roxheim ( Rhein-Pfalz-Kreis) eingebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilte, drangen die Täter zwischen 14.30 Uhr und 20.45 Uhr in die Wohnung einer 34-Jährigen ein. Als die Frau abends nach Hause kam, stand ihre Wohnungstür offen. Gestohlen wurde ersten Ermittlungen zufolge wohl nichts. Die Polizei sucht Zeugen für den Einbruch, denen im Bereich der Limburgstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100.