Vier Autos sind an einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der B9 beteiligt gewesen. Es gab zwei Verletzte. Laut Polizei kam es gegen 17.10 Uhr in Fahrtrichtung Germersheim aufgrund der derzeit eingerichteten Baustelle in Höhe der Ausfahrt Römerberg/Dudenhofen zu einem Stau. Dessen Ende bemerkte eine 59-jährige Autofahrerin aus Philippsburg zu spät, sodass sie auf den stehenden Pkw eines 52-Jährigen aus dem Landkreis Südliche Weinstraße auffuhr. Ein hinter der Philippsburgerin fahrender 38-Jähriger aus Wörth konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr wenige Augenblicke später mit seinem Auto in die zwei gerade verunfallten Fahrzeuge, die dadurch auf den Pkw einer 21-jährigen Landauerin geschoben wurden. Die 59-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch der 52-Jährige wurde verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Die entstandene Höhe des Sachschadens ist bisher noch unbekannt.