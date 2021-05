In Memoriam Matthias Spindler gibt es einen Jazz-Livestream mit Emil Mangelsdorff und Band, Olaf Schönborn, Thomas Siffling und Dietmar Fuhr am Dienstag, 25. Mai, ab 19:00 Uhr, aus der Kulturhalle in Waldsee.

Am 7. April erlag der Journalist und Autor Matthias Spindler einer kurzen, unerbittlichen Krankheit im Alter von 67 Jahren. Je nach Interesse konnte man Spindler als Historiker – Geschichte hatte er studiert und vor allem zur pfälzischen Geschichte hat er publiziert – oder als fachkundigen Jazzjournalisten wahrnehmen. Obwohl Matthias Spindler auch über die Metropolregion hinaus tätig und bekannt war, lag der regionale Schwerpunkt seiner Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar, dort lebte er in Waldsee und arbeitete in Mannheim. Ihm zu Ehren organisiert und veranstaltet der Rhein-Pfalz-Kreis in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde dieses Konzert.

Der Livestream kann direkt unter dem Link http://bit.ly/jazzstreamwaldsee oder über den YouTube-Kanal der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis aufgerufen werden.