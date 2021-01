In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim setzt man alle Hebel in Bewegung, um hochbetagten Bürgern eine Corona-Impfung zu ermöglichen. Am Montagnachmittag fand die erste Fahrt mit dem Bürgerbus nach Schifferstadt statt. Auch SPD-Mann Martin Haller macht ein Angebot.

Um 17 Uhr brach am Montag der Bürgerbus zur Kreissporthalle auf, um den ersten Impfling zu transportieren, nachdem sich am Montag mehr als ein Dutzend VG-Bürger für so eine Fahrt angemeldet hatten. Schon jetzt ist ein großes Problem abzusehen: Der Bus darf zwei Fahrgäste oder aber Menschen eines Hausstands plus eine weitere Person befördern, doch dass diese in etwa gleichzeitig einen Termin in Schifferstadt haben, dürfte nur sehr selten vorkommen.

Das Impfzentrum kann dafür nichts, denn die Termine werden zentral vom Land vergeben. „Wir brauchen für so einen Termin mit Fahrt und Wartezeit zweieinhalb Stunden“, schätzt Bürgerbuskoordinator Bruno Lüttinger. Wie lange wird es da wohl dauern, bis alle willigen Impfberechtigten bedient werden können?

Sein Team besteht aus zehn Fahrern, denen nur ein Fahrzeug oder in Ausnahmen noch der Jugendpflegerbus zur Verfügung steht. Hinzu kommt der Bürgerbus der Ortsgemeinde Lambsheim, der – so wurde es am Montag besprochen – vorwiegend Senioren aus diesem Ort zur Verfügung stehen soll.

Das Kapazitätsproblem könnte etwas gemildert werden, wenn möglichst viele über 80-Jährige Verwandte oder Bekannte für ihren Transport einspannen statt den Bürgerbus oder wenn ein Geimpfter vor Ort in Schifferstadt die Zeit überbrücken kann, bis ein weiterer Bürger aus der VG dran ist und man gemeinsam zurückfährt. Ob das geht, stand am Montagabend noch nicht fest. Bürgermeister Michael Reith (SPD) betont, dass die Verbandsgemeinde nicht verpflichtet sei, ihren ehrenamtlich betriebenen Bürgerbus derart einzusetzen. Er sagt aber auch: „Impftermine haben vor den anderen normalen Fahrterminen Vorrang.“

In Großniedesheim hilft Bürgermeister weiter

In Großniedesheim setzt sich Ortschef Michael Walther (SPD) dafür ein, dass Senioren Ü80 den Appell, sich impfen zu lassen, hören. Am Samstag hat er ein Schreiben in Umlauf gebracht, in dem er seine Hilfe bei der Impfterminvereinbarung via Internet anbietet. „Noch während meine Frau die 84 Briefe verteilte, kamen die ersten Anrufe“, berichtet Walther. Das solle keine Konkurrenz zur Aktion der VG sein, sondern eine Ergänzung, versichert Walther. „Mich kennen eben viele ältere Mitbürger persönlich, da fällt es leichter, Hilfe anzunehmen“, meint er. Auch der Lambsheimer Bürgermeister Herbert Knoll (CDU) erlebt gerade, dass sich viele an ihn wenden, die mit der Anmeldehotline des Landes nicht zurechtkommen.

Das Wahlkreisbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Martin Haller bietet Menschen mit der höchsten Impfpriorität aus dem Wahlkreis Frankenthal und der Vorderpfalz ebenfalls Hilfe bei der Registrierung über das Gesundheitsministerium (impftermin.rlp.de) an. Die Resonanz auf das Angebot sei mit über 20 Terminierungen seit Samstag sehr groß, meint Haller. Und manche wüssten nicht, wie sie zum Impfzentrum kommen können. „Mein Team und ich wollen alle, die keine eigene Möglichkeit der An- und Abreise haben und diese auch nicht über Angehörige sicherstellen können, unterstützen“, so Haller.

Kontakt

Behördennummer der Verbandsgemeinde: 06233 3791-400.

Nummer von Bürgermeister Walther für Großniedesheimer, die Hilfe bei der Online-Anmeldung brauchen: 06239 7657.