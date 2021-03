Der Impfbus des Rhein-Pfalz-Kreises kommt im April erstmals in die Verbandsgemeinden Dannstadt-Schauernheim und Rheinauen. Impfwillige können sich anmelden – unter bestimmten Voraussetzungen.

In Dannstadt-Schauernheim macht der Impfbus am Mittwoch, 7. April, Halt am Zentrum Alte Schule, Hauptstraße 139-141. Geimpft wird zwischen 10 und 16 Uhr. Anmelden kann man sich bis spätestens 5. April über die Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim: E-Mail an impfbus@vgds.de mit Namen und Telefonnummer für eventuelle Rückfragen. Bis 6. April, 12 Uhr, erhält man eine Terminbestätigung per E-Mail.

Bei diesem Termin können sich vorrangig Über-80-Jährige aus der Verbandsgemeinde impfen lassen, die über die Landesstelle registriert sind, aber noch keinen Termin für das Impfzentrum Schifferstadt erhalten haben. Bei freien Plätzen werden auch Über-70-Jährige geimpft, die trotz Registrierung noch keinen Impftermin erhalten haben, betont die Verwaltung.

In der Verbandsgemeinde Rheinauen richtet sich dieses Angebot ausschließlich an Bürger der Impfkategorie 1, die über 80 Jahre alt sind und sich beim Land bereits registriert, aber noch keinen Impftermin erhalten haben. Am Mittwoch, 14. April, macht der Impfbus in der Verbandsgemeinde Rheinauen zwischen 10 und 15 Uhr an der Sommerfesthalle in Waldsee Halt. Termine für die angesprochenen Senioren aus der Verbandsgemeinde Rheinauen vergibt Verwaltungsmitarbeiterin Alexandra Schillo unter Telefon 06236/4182-333 oder per E-Mail an alexandra.schillo@vg-rheinauen.de.

Pro Impfling ist eine Begleitperson gestattet. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass, Medikamentenliste sowie Registrierungsbestätigung des Landes. Ohne Terminvereinbarung ist keine Impfung im Impfbus möglich.