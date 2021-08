In den Impfbussen des Landes, die seit zehn Tagen durch Rheinland-Pfalz touren, sind bisher rund 8000 Menschen geimpft worden. Diese Woche macht ein Bus auch im Speyerer Umland Halt: Am Mittwoch, 18. August, steht er von 8 bis 12 Uhr auf dem Penny-Parkplatz in der Schlichtstraße 1a in Waldsee. Nach Angaben von Landesimpfkoordinator Daniel Stich sind die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson verfügbar. Das Impfen ist ohne vorherige Anmeldung möglich.