Mit dem Memoriam-Garten in Dudenhofen, der vor einigen Tagen eingeweiht wurde, gibt es diese Bestattungs- und Grabpflegeform in einer weiteren Gemeinde im Speyerer Umland. Die Gemeinden berichten von wachsendem Interesse an den „Rundum-sorglos-Paketen“. Pfarrer sehen neue Bestattungsformen mitunter mit gemischten Gefühlen.

Bereits 2019 hat Waldsee einen Memoriam-Garten eröffnet, und auch in Harthausen gibt es seit einigen Jahren Memoriam-Inseln auf dem Friedhof. Das Interesse sei groß, sagt der Erste Beigeordnete