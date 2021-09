Am Mittwochmittag ist einer Polizeistreife in der Hauptstraße in Dannstadt-Schauernheim ein Mann aufgefallen, der gerade von seinem Fahrrad aus in die Sparkassenfiliale ging. Da er bereits mehrmals betrunken mit dem Fahrrad gefahren war, kontrollierten die Beamten den 59-Jährigen, nachdem er die Bank wieder verlassen hatte und auf sein Rad steigen wollte. Er war offensichtlich erneut betrunken, ein Test bestätigt diesen Eindruck: 1,58 Promille. Daraufhin untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Auf Grund seiner Neigung, immer wieder betrunken zu radeln, hatte die Fahrerlaubnisbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises dem Dannstadt-Schauernheim bereits Radfahren im öffentlichen Verkehrsraum verboten. Daher stellten die Beamten sein Fahrrad sicher, das nun eingezogen werden soll.