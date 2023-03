Jede Gemeinde im Kreis muss sich mit illegaler Müllentsorgung rumschlagen. In Fußgönheim geht der neueste Fall über die leider üblichen alten Autoreifen oder Säcke mit alten Klamotten hinaus. Die Entsorgung zahlt die Gemeinde. Vorerst.

Für Rainer Schauer hört hier spätestens der Spaß auf: Unbekannte haben alte Eternitplatten in der Nähe des Floßbachs einfach am Rand eines Ackers abgeladen. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Maxdorf spricht da allerdings nicht nur von zwei, drei Platten. Nach seiner Schätzung seien es etwa vier Kubikmeter Material, das da neben dem Feld abgeladen wurde. Aufgrund der Menge ist sich Schauer sicher: „Wer das da abgeladen hat, hat sich Zeit gelassen.“ Der Ordnungsamtsmitarbeiter hat daher mittlerweile Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt gestellt. Er hofft, dass vielleicht doch jemand was bemerkt hat. Schauer vermutet, dass die Platten vor etwa einer Woche dort hingebracht wurden.

Spaßig ist das noch aus einem anderen Grund nicht: Denn in Eternit-Platten sei in der Regel auch Asbest drin. Heißt: Der Müll muss jetzt von einer Fachfirma entsorgt werden. Das Angebot ist mittlerweile eingelaufen. Schauer schätzt, dass am Ende etwa 2500 bis 3000 Euro Kosten auf die Gemeinde zukommen. Auch deshalb hofft er auf die Hilfe von Zeugen, die sich bei ihm unter der Nummer 0172 2757887 melden sollen. Sollte der Schmutzfink erwischt werden, drohe diesem laut Schauer ein Bußgeld in vierstelliger Höhe.