Im Jugendhaus in Fußgönheim gibt es in den Ferien Programm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Doch auch außerhalb der Ferienzeiten ist in der Einrichtung im Bürgerhaus jede Menge los. Für Jugendliche gibt es hier ebenfalls ein Angebot. Dafür sorgt Jugendpflegerin Petra Schwitz, die seit 13 Jahren das Jugendhaus leitet und dabei ihre Beobachtungen macht.

Durch die Pandemie habe sich im Jugendhaus einiges geändert, erzählt Petra Schwitz. Vorher seien die meisten der Besucher zwischen 13 und 16 Jahre alt gewesen. Als das