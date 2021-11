In der Nacht auf Sonntag sind in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen diverse Holzfiguren beschädigt worden, die dazu animieren sollen, freiwillig Tempo 30 zu fahren. Als eine im Verdacht stehende Gruppe Jugendlicher am Skatepark kontrolliert werden sollte, ergriff diese die Flucht, berichtet die Polizei. Zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren konnten die Beamten aber ergreifen. Gegen diese wurden Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. In der gleichen Nacht sind an zwei Fahrzeugen, die in der Mozartstraße und in der Iggelheimer Straße geparkt waren, die Außenspiegel abgetreten worden. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro. Inwieweit diese Beschädigungen mit der Sachbeschädigung der Holzmännchen in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen in den betreffenden Straßen beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.