Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine langjährige Tradition in Waldsee lebt wieder auf. Rechtzeitig zum Palmsonntag ist der Sandsteinbrunnen am Partnerschaftsplatz wieder in einen Osterbrunnen verwandelt worden. Eine Initiative der Bürgerstiftung macht’s möglich.

Die Idee dazu brachte Edgar Sternberger, der ehemalige Vorsitzende und heutige Ehrenvorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Waldsee, von einer Reise in die Fränkische Schweiz mit. Dort