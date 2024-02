Eine zerstörte Scheibe an ihrem Auto fand eine Frau in Bobenheim-Roxheim am Freitagnachmittag vor, als sie mit ihrem Hund vom Gassigehen zurückkam. Laut Polizei hatte sie ihren dunklen Smart gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz des Kräppelweihers abgestellt. Während der folgenden anderthalb Stunden schlug ein Unbekannter die Heckscheibe ein und stahl einen Korb mitsamt Geldbeutel. Es entstand ein Schaden von rund 2200 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.