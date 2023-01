Die Zeichen stehen gut, dass in der Waldseer Ortsdurchfahrt bald höchstens 30 Stundenkilometer gefahren werden kann.

Laut Ortsbeigeordnetem Steffen Sternberger-Hahn (SPD) haben Lärmberechnungen ergeben, dass Grenzwerte an bestimmten Stellen überschritten werden und so in bestimmten Bereichen Tempo 30 angeordnet werden dürfe. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz habe schon grünes Licht gegeben. „Die Zeichen stehen gut, dass wir Tempo 30 auf der gesamten Hauptstraße anordnen dürfen“, sagte Sternberger-Hahn. Nun brauche es noch die Zustimmung des LBM in Speyer. Zudem soll Waldsee auf Antrag der gkL der Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ beitreten, die fordert, dass Kommunen selbst Tempo 30 anordnen dürfen.