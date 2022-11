Zu einem handfesten Streit ist es am Sonntagnachmittag zwischen drei Verkehrsteilnehmern in der Oggersheimer Straße in Mutterstadt gekommen. Ein 30-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim sowie ein 40-jähriger Mutterstadter, die zu Fuß unterwegs waren, gaben einem 30-Jährigen aus Mutterstadt durch Handzeichen zu verstehen, dass sie mit dessen rasantem Fahrstil nicht zufrieden sind. Der stoppte. Im Verlauf des folgenden Streitgesprächs beschädigten die Fußgänger mit Tritten und Schlägen das Auto des „Rasers“. Dann gingen die Streitparteien aufeinander los. Die Polizei meldet, dass dabei der 40-Jährige am Schienbein und der Pkw-Fahrer am Auge verletzt wurde. Diese beiden erwartet nun je ein Verfahren wegen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.