Wände und Fenster der Fußgönheimer Schiller-Grundschule sind vermutlich in den Fasnachtsferien mit Graffiti beschmiert worden. Nun werden Zeugen gesucht. Wie die Polizei Maxdorf mitteilt, wurde am Mittwoch, 2. März, in der Sache eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Unbekannte Täter hatten die Wände und Fenster an der Schiller-Grundschule mit Sprühfarbe besprüht. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Da die Schule während der Faschingsferien geschlossen war, können die Beamten den Tatzeitpunkt nicht genau eingrenzen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möchte sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.