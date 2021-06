Ein vermeintlicher Badeunfall hat am Freitagabend zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften am Silbersee geführt. Mehrere Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, wie ein Mann in der Mitte des Sees mehrmals untertauchte. Anschließend hätten sie den möglicherweise in Not Geratenen aus den Augen verloren. Umgehend wurde ein umfangreicher Such- und Rettungseinsatz gestartet. Neben der Feuerwehr Bobenheim-Roxheim, der Feuerwehr Frankenthal und der Polizei waren DLRG, Taucher der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Am Ufer des Sees wurden die zurückgelassenen persönlichen Gegenstände des Mannes gefunden. Während die Rettungskräfte nach dem Mann suchten, kehrte dieser unversehrt an das Ufer zurück.