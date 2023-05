Rauch komme aus einer Wohnung in der Zwerchgasse, der Rauchmelder schlage Alarm – diese Meldung ging am Mittwoch gegen 18 Uhr bei der Schifferstadter Polizei ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Wohnungsinhaber sich eingeschlossen hatte. Da es nach Feuer und Gas roch, wurden Teile der angrenzenden Wohnungen und Häuser vorsorglich evakuiert. Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu der Wohnung und mussten laut Polizei den mit einer Kette und einem Schraubenzieher bewaffneten 29-jährigen überwältigen, unter anderem durch den Einsatz eines sogenannten Tasers. Der Mann, der nach Polizeiangaben möglicherweise unter einer psychischen Erkrankung leide, wurde in eine Fachklinik verbracht. Die Feuerwehr stellte eine erhöhte CO 2 -Konzentration fest. Explosionsgefahr habe jedoch nicht bestanden, so dass die Anwohner laut Polizei wieder in ihr Haus zurück konnten.