Der Dannstadter Marktplatz ist generell ein Ort der Begegnung. Aber nicht nur für Marktbesucher. Ältere Menschen, Schul- und Kindergartenkinder verweilen dort auch sonst gerne. Umso wichtiger auch in Corona-Zeiten. Ein dem Streetart-Künstler Banksy nachempfundenes Wandbild soll nun zur Verschönerung beitragen, Freude und Trost spenden.

In der linken Hälfte des Wandbildes kniet vor hellgrünem Hintergrund ein Mädchen auf einer Wiese. In der einen Hand hält sie ein Schild mit der Botschaft: „Love ist the